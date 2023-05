Elodie vince il suo primo David di Donatello | la reazione diventa un meme – VIDEO

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha vinto ildinella categoria Miglior Canzone Originale grazie al brano “Proiettili”, contenuto nel film Ti mangio il cuore. La pellicola ha significato anche il suo debutto nel mondo della recitazione. A salire sul palcoscenico in occasione della serata che celebra il meglio del cinema italiano, è stata anche la seconda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Le Otto Montagneil David di Donatello 3 come miglior film. Fabrizio Gifuni e Barbara Ronchi migliori attori. E ... uno a Il Pataffio (per il soundtrack di Stefano Bollani) e uno a, pardon ...Va ae Joan Thiele il David di Donatello con 'Proettili' premiata qual migliore canzone ...invece il David speciale Isabella Rossellini.Negli anni successivi collabora con artisti come Myss Keta,, Priestess e Nitro e nel 2020 ... attore protagonista (Fabrizio Gifuni), montaggio e trucco e "La stranezza di Roberto Andò" che...

Elodie vince il suo primo David di Donatello: Non me l'aspettavo, io ... Fanpage.it

«Proiettili», cantata insieme a John Thiele e scritta con Elisa ed Emanuele Triglia, colonna sonora del film Ti Mangio il Cuore, di Pippo Mezzapesa, è la miglior canzone originale ...Elodie ha vinto il suo primo David di Donatello per la Miglior canzone originale: sul red carpet ha sfoggiato un nude look completato da un mantello ...