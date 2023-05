Elodie | tutto pronto per il Forum d’Assago sold out e la diretta Twitch

(Di giovedì 11 maggio 2023) Grande attesa per il concertoout didi domani sera aldi Assago che sarà trasmesso live e in esclusiva sul canaledi Amazon Music Italia e Prime Video Lo showout diprevisto per il 12 maggio aldi Assago sarà trasmesso live e in esclusiva sul canaledi Amazon Music Italia e Prime Video. Dopo una serie di show di successo dal vivo sucome Italians Do Hits Better e performance sul canaledi Amazon Music Italia, questo evento è il primo Amazon Music Live prodotto in Italia. Ieri seraha inoltre vinto il suo primo David di Donatello per Proiettili (Ti mangio il cuore) come Miglior canzone originale. Interpretata da ...

Elodie ha vinto per la canzone Proiettili del film Ti mangio il cuore di cui è anche protagonista.

Un trionfo. Di eleganza, grinta, stile, bravura e fiducia in se stessa. Per una donna nel fiore della sua bellezza, a 33 anni vissuti di corsa, talvolta con difficoltà, sempre con tenacia e a testa alta. La cantante nata ad Amici di Maria De Filippi sta vivendo un momento di grandi successi: dopo il David di Donatello anche un concerto in diretta streaming.