Elodie trionfa al David di Donatello 2023 | regina del red carpet | i look più belli del Festival del Cinema

(Di giovedì 11 maggio 2023) Oltre al premio aidipuò vantare anche il debutto come attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Nel film la cantante interpreta il ruolo di Marilena, una donna che cerca di riscattarsi dalla sua difficile situazione. La sua interpretazione le è valsa il Premio Speciale WiCa 2022 dedicato alle donne iraniane, la giovane cantautrice italiana, ha conquistato il pubblico e la critica vincendo il primodicome Miglior Canzone con il brano “Proiettili“, colonna sonora del film “Ti mangio il cuore“. L’emozione della cantante è stata palpabile durante la cerimonia di premiazione, dove ha ritirato la statuetta sul palco deidi, dichiarando di non essersi ...

Il lungometraggio diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeerschcon 4 riconoscimenti (film, fotografia, sceneggiatura e suono). Emanuela Fanelli vince come ...di, Joan Thiele ...AiLe otto Montagne, il film più orgoglisamente d'autore di questa 68ma edizione, al tempo ...ha vinto per la canzone Proiettili del film Ti mangio il cuore di cui è anche protagonista. E ...Alla 68esima edizione dei David di Donatelloanche Esterno notte , con quattro premi '... Sul fronte musicale invecevince (con Joan Thiele, Elisa ef Emanuele Triglia) per Proiettili , ...

Elodie vince il suo primo David di Donatello: Non me l'aspettavo, io ... Fanpage.it

David di Donatello, ‘Le otto montagne’ è il Miglior Film: ecco tutti i vincitori. Tra i premiati anche 'Esterno Notte' di Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Elodie ed Emanuela Fanelli.Raggiante ed emozionata, Elodie raggiunge un traguardo dopo l'altro e dopo aver debuttato come attrice, ora ha alzato il suo primo David ...