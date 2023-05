Elodie trionfa ai David di Donatello 2023

Manco il lusso di qualche secondo di suspance sul nome del vincitore, i premiati con la statuetta in mano a citare il due a zero dell'Inter come prima cosa, santache(con una canzone ...Il lungometraggio diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeerschcon 4 riconoscimenti (film, fotografia, sceneggiatura e suono). Emanuela Fanelli vince come ...di, Joan Thiele ...AiLe otto Montagne, il film più orgoglisamente d'autore di questa 68ma edizione, al tempo ...ha vinto per la canzone Proiettili del film Ti mangio il cuore di cui è anche protagonista. E ...

Elodie vince il David di Donatello, lei è incredula: «Non me l’aspettavo, io non vinco mai» Corriere TV

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Anche un abito dello stilista Pierpaolo Piccioli di Nettuno è stato protagonista ieri durante la cerimonia formale di consegna dei David di Donatello, i premi del cinema italiano equiparabili agli Osc ...