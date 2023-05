Elodie | la splendida notizia per lei | fan al settimo cielo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Personaggi Tv. Arriva unaper. I suoi fan sono al. È un momento meraviglioso per la cantante, che ha esordito anche al cinema con il film “Ti mangio il cuore”. L’ex allieva del talent show “Amici” sta collezionando successi. Adesso arriva un altro importante traguardo, che l’artista festeggerà sicuramente insieme ai fan. (Continua…) Leggi anche: Chi è, tutte le curiosità sulla famosa cantante italiana Leggi anche:rompe il silenzio sulla relazione con Andrea Iannone: “Se dovesse fiorire, fiorirà”per leiè una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. Il suo successo è iniziato ...

... che lo scorso anno ha fatto per la prima volta incursione nel mondo del cinema sia come attrice che attraverso unacanzone originale . David di Donatello 2023: premiataVittoria ...Siamo sicuri cheavrebbe fatto faville. MEGLIO: I vecchi leoni Troppo facile dire: una volta ... Isabella Rossellini, premiata da Matt Dillon, che arrota la suaerre per raccontare "l'...Il quale ha condiviso una serie di scatti, tanti piccoli frammenti della lororelazione, ... Insiemee Iannone formano l'incastro perfetto e la loro storia d'amore, nata solo qualche ...

Elodie festeggia 33 anni: sempre stupenda con crossfit, danza, massaggi drenanti e... parmigiana! La Gazzetta dello Sport

Con la miglior canzone dal titolo Proiettili (Ti mangio il cuore), Elodie vince il David di Donatello 2023 Elodie è davvero inarrestabile e si porta a casa un altro meritato premio! Ieri dai Luminas S ...David di Donatello 2023, i vincitori dei premi musicali: Elodie conquista il premio per la miglior canzone originale.