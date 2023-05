Elodie è sold out la data al Mediolanum Forum di Assago | I dettagli 

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 maggio 2023)out laaldi: ecco iGiovedì 11 maggio 2023. Tutto pronto per il live showout dialdi domani sera, venerdì 12 maggio. Lo show, prodotto da Vivo Concerti, ha registrato il tutto esaurito già da settimane e sarà il primo Amazon Music Live prodotto in Italia. A sottolineare il carattere internazionale dell’evento, lo show è il primo spettacolo live europeo di un’artista donna trasmesso in streaming sul canale Twitch di Amazon Music Italia e Prime Video. Leggi anche –> Quarto Grado, ecco le anticipazioni di venerdì 12 maggioPer la sua produzione musicale,ha già collezionato due ...