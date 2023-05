Elodie conquista il red carpet del David di Donatello e si aggiudica il premio come Miglior canzone

Leggi su diredonna

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha vinto ildi2023originale con il brano Proiettili, colonna sonora del film Ti mangio il cuore, in cui debutta nei panni di attrice. La grande umiltà con cui la cantante, incredula, è salita sul palco di Cinecittà Lumina per ritirare il, ha commosso tutti gli spettatori e il pubblico da casa. “Sono veramente molto emozionata”, ha esordito l’artista nella serata di ieri, 10 maggio 2023, mentre veniva accolta sul palco da Carlo Conti in compagnia di Joan Thiele, la cantante e produttrice discografica che duetta con lei tra le strofe di Proiettili. Non me l’aspettavo perché io non vinco mai nulla. Comunque, non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone ...