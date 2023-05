Elliot Page | il post a torso nudo per celebrare “la gioia che sento nel mio corpo”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lache “sente nel suo” è senza limiti perche, nella didascalia di un selfieato ieri, 10 maggio 2023, ha descritto la carrellata di emozioni che lo accompagnano in queste giornate di sole. L’attore 36enne ha condiviso su Instagram uno scatto ae si è confidato con i follower in merito alle difficoltà affrontate in passato. “La disforia di genere era all’ordine del giorno in estate”, ha commentato la stella di Umbrella Academy. “Nessun indumento a doppio strato, soltanto una T-shirt (altrimenti, se indosso più strati, mi fanno sudare parecchio), controllavo in continuazione verso il basso e sistemavo la mia T-shirt oversize”. Adesso, invece, è così bello squagliarsi al sole, non avrei mai pensato di riuscire a provare questa ...