Elisabetta Canalis | ecco il segreto per far cadere gli uomini ai suoi piedi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Instagram/@littlecrumb Altro che décolleté e lato B, i veri protagonisti del profilo Instagram disono i. Non di rado, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia li posta in primo piano, sfoggiando una pedicure sempre impeccabile. L’ultimo scatto di questi giorni la vede togliersi un paio di sandali di Pollini e mostrare uno smalto arancione steso in maniera impeccabile. Del resto è ormai tempo di scoprire le estremità inferiori. L’estate è alle porte ed– che vive tra Milano, la Sardegna e Los Angeles – lo sa bene.con tocco pop di tendenza Sopratutto sulla West Coast, dove lavive stabilmente assieme alla figlia Skyler Eva, il clima ...

... in programma questa sera al Meazza alle 21, scendono in campo anche Melissa Satta ed. Le due ex Veline di Striscia la Notizia , fra le più amate di sempre dal pubblico della ...Anche quest'estate, donne come, Wanda Nara, Sabrina Salerno e Alessia Marcuzzi saranno costantemente sotto i riflettori. Ma di recente, una meravigliosa donna di 38 anni, almeno ...Perè già l'ora del bikini, e quest'anno la showgirl ha un motivo in più per sfoggiare le curve in costume. In collaborazione con Wikini ha disegnato una capsule collection , di cui è ...

Elisabetta Canalis, calci d'amore (e colpo al viso) con Georgian Cimpeanu Io Donna

Piedi Elisabetta Canalis in mostra sui social. L'ex velina, a Los Angeles, sfoggia una pedicure arancione e detta tendenza per l'estate ...Giovedì 11 maggio alle ore 18 Alberto Mattioli e Marco Ubezio presentano "Elisabetta regina infinita" (Garzanti Libri) con Eleonora Groppetti. Appuntamento al Castello Sforzesco. Muovendosi lontano da ...