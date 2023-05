Elezioni amministrative | domenica e lunedì si vota in 596 Comuni | il test per i partiti da Nord a Sud

Il Lazio si prepara alla tornata di, che sabato e domenica, con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio, porterà alle urne gli abitanti di 47 comuni. La sfida principale, nell'unico capoluogo di provincia ...... una importante tornata dicomunali. Il tempo (pioggia, nuvoloso o sereno) non è indifferente. Ormai i livelli di astensione , non solo alle politiche, ma anche alle, sono ......lee sfruttando poi strani scherzi del destino, si cimenti in attacchi verso altri accusandoli di parlare a vanvera. Soprattutto quando ci sono di mezzo questioni tecniche e...

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Il centrosinistra prova a riconquistare Siena, Pisa e Vicenza. Il centrodestra cerca il «ribaltone» ad Ancona e Brescia. Urne aperte dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 ...