Elezioni 2023 | Di Genesio Pagliuca | “Nuovo ospedale del litorale | un progetto concreto ed attuabile”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Fiumicino – Undelromano, ma anche ildi una nuova “Riviera Romana” che collega Isola Sacra a Passoscuro, passando per la lotta all’erosione. Tanti i temi toccati dal candidato sindaco del centrosinistra a Fiumicino, Ezio Di, nella lunga intervista rilasciata a ilfaroonline.it. Il vicesindaco uscente, interpellato sui principali problemi e disservizi che affliggono i residenti, ci racconta come vede il futuro della città e i suoi progetti per trasformare Fiumicino. I cittadini lamentano da anni le mancanze di strutture sanitarie a Fiumicino e vivono con la paura di non poter essere curati a dovere in casi di emergenza: ne sono esempio le morti per l’arrivo in ritardo dei soccorsi. E’ inun ...