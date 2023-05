Edilizia | studio | consumi termici ed elettrici immobili italiani pari a 47 mld annui

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – L’obsolescenza del parcoare italiano è responsabile di una spesa annua peredche ammonta a 47 miliardi di euro. Il dato è stato elaborato dalla The European House – Ambrosetti su dati della Commissione Europea e presentato a REbuild, il meeting sue sostenibilità che si è svolto a Riva del Garda (9-10 mag). Inoltre il patrimonioare italiano sconta un tasso di rinnovamento (l’insieme di attività di ristrutturazione e di efficientamento sul patrimonioare esistente, ndr) molto basso,allo 0,85% all’anno, e con caratteristiche non in linea con gli standard in evoluzione. L'articolo proviene da Italia Sera.

