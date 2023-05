Edilizia | a REbuild la sfida del Real Estate tra innovazione e sostenibilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Si è chiusa mercoledì 10 maggio la nona edizione di, l'evento dedicato all'sostenibile dell'ambiente costruito tenutosi a Riva del Garda Fierecongressi. Gli organizzatori sottolineano con soddisfazione come "qui ain questi due giorni non abbiamo solo affrontato gli scenari che si stanno delineando per l'industria delle costruzioni con un occhio particolare alle innovazioni e alle trasformazioni del mercato. Intà abbiamo mostrato quali sono gli strumenti già in atto con cui si sta costruendo il futuro di un'intera filiera così importante per il Pil italiano. Al centro, una riflessione per aiutare le famiglie e le imprese a valorizzare e proteggere il patrimonio su cui hanno investito e creduto sino ad ora”. Questi i numeri salienti di ...