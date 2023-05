Ecco perché dovresti sempre avere una molletta in macchina | ti salva davvero

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 11 maggio 2023) Come trasformare una sempliceper stendere il bucato nel miglior deodorante per la tua auto? Scopriamolo insieme. Eliminare il cattivo odore dell’auto può essere un compito difficile, ma ci sono trucchi semplici ed economici per rendere l’abitacolo un ambiente piacevole. Un odore sgradevole può essere un sintomo della presenza di microrganismi dannosi per la salute. Un’automobile impregnata di cattivi odori può essere dannosa sia per la guida sia per la convivenza a bordo. (Ilovetrading.it)Ci sono persone particolarmente sensibili agli odori, specie se sono forti o sgradevoli, e l’auto è un ambiente delicato. Lì si accumulano aromi con origini diverse: inquinamento esterno, resti di cibo, odore di tabacco, odore di sudore… E questa atmosfera opprimente può essere dannosa sia per la guida che per la convivenza. Come evitare i cattivi odori? Tutto quello che ...