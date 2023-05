“Ecco cosa contengono” Isola dei Famosi 2023 | acqua e cibo | Alvin si lascia sfuggire qualcosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) Anche quest’anno come inviato dell’deic’è. Sono tantissimi i complimenti che lui riceve dal pubblico per la sua competenza, ma allo stesso tempo c’è chi lo critica. Proprio in queste ultime ore a parlare è stato un uomo molto vicino al concorrente Gian Maria Sainato, il quale ha duramente contestato il lavoro da lui svolto nel reality show, definendolo un graziato per il ruolo che ricopre in televisione. A sferrare queste forti accuse è stato proprio l’agente del naufrago dell’dei. Nello specifico ha esordito dicendo: “Caro, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma ...