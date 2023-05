E se Lucha y Siesta non ci fosse? Assurdo attacco all’associazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) La presidente dell’associazioneè imputata per occupazione abusiva: “Si processa chi cerca di far valere i diritti delle donne, ma la nostra iniziativa è collettiva”. In queste settimane, nella città di Roma, si sta svolgendo un processo monco e orbo. L’Associazione Casa delle donne diè attualmente sotto processo per l’occupazione dell’immobile di Via Lucio Sestio. Chi conoscesa che la sede romana, sita sulla Tuscolana, è un luogo dove centinaia di donne sono riuscite ad uscire da vicende di violenza domestica.è un luogo che ha aiutato molte donne a trovare una casa, un lavoro, un luogo che ha dato il sostegno necessario a molte donne per una ripresa sicura e piena. Ma evidentemente non basta.y ...