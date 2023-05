È possibile bloccare la disposizione di un bonifico? Ecco la procedura

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ormai siamo nell’era del pagamento elettronico, con lo Stato e l’unione Europea che ci impongono sempre di più l’utilizzo delle carte da preferire a quello dei contanti, proprio per scoraggiare il riciclo di denaro nero e per tenere sotto controllo spese e patrimonio degli italiani. Come tutti sappiamo, il pagamento con il Pos è stato imposto ormai in tutte le attività commerciali e per qualsiasi spesa, anche per le somme più irrisorie. Se è volontà del cliente, qualsiasi importo potrà essere pagato tramite carta di credito. Ma per quanto riguarda i bonifici? Anche questa forma di pagamento può oramai essere usata da casa, tramite il nostro account bancario online. Nel caso si commettesse un errore di erogazione, come èrimediare? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo di oggi! Ilbancario ad oggi è reso ancor più efficiente ...