È concorrenziale questo modo di appropriarsi delle news da parte di Google?

(Di giovedì 11 maggio 2023) Da una, c’èche corre. Dall’altro ci sonoaziende che vorrebbero concorrere e che, in virtù dell’attuale sistema pubblicitario, faticano a trovare una sorta di equilibrio nei confronti di un colosso come quello di Mountain View. Che non solo sfrutta il proprio ecosistema editoriale per proporreinserzioni e degli annunci pubblicitari (da sempre il cuore pulsante dell’editoria), ma utilizza anche le piattaforme di notizie degli altri, garantendo visibilità e – contestualmente – dividendo (in una posizione di forza) i ricavi. Ogni sito, anche quelli più importanti riferibili a gruppi editoriali estremamente ricchi e influenti, presenta uno spazio all’interno del quale trovare degli annunci pubblicitari che sono gestiti da. LEGGI ANCHE > A che punto siamo nel lungo tira ...

... ma in un contesto, come visto, decisamente più. Sarà sicuramente interessante vedere come il Pixel Fold si comporterà inmercato in rapida evoluzione. PROCESSORE TENSOR E ......hanno contribuito alla crescita del club per arrivare a. Ora bisogna continuare perché il Napoli possa diventare una squadra che può aprire un ciclo, possa diventare stabilmente...Detto, possiamo dire che ci si affida alla domotica principalmente per gli impianti di ... La grande sorpresa è dato dal prezzo estremamente(prenotabile su Amazon a 59,99 euro). L'...

Ads Google e la potenziale condotta anti concorrenziale | Giornalettismo Giornalettismo

Dopo tante indiscrezioni e anticipazioni, nel corso del Google I/O 2023, l'evento annuale dedicato agli sviluppatori, la società di Mountain View ha finalmente annunciato il suo Pixel Fold con cui fa ...A sorpresa arriva la notizia dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, creatrice di Call of Duty, Overwatch e Diablo.