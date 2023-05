È arrivata la prima scuola di formazione di Azione

(Di giovedì 11 maggio 2023) di. Ce l’avete chiesta in tanti ed è arrivato il momento di annunciarla: nasce ladiPolitica di...

... Iss ed esperti suggerivano di adottare misure restrittive per Nembro e Alzano sulla falsariga di quanto avvenuto pochi giorninel Lodigiano. Allora Conte disse che la bozza gli era...Da una parte, ciò chedella pandemia era considerato nuovo ora non lo è più, eppure in ... Una svolta sotto parecchi punti di vista èdal 2010, con l'ascesa del nuovo cantautorato ...Chi le ha proposto la canzone e cosa ha pensato quando le è'Me l'hanno portata gli ... purtroppo, è sempre stato attuale, ancordell'emergenza dei femminicidi. Cosa ho pensato Mi sono ...

In paese nasce la prima bambina dopo 66 anni: a Canedo (Pavia) è arrivata la piccola Marghelisa La Repubblica

Buona la prima per il giovane talento azzurro dello skialp Erik Canovi che al suo esordio nel circuito GoInUp ha subito lasciato il segno. Il diciottenne atleta di Berbenno ha vinto la prima edizione ...