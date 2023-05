Dzeko | «Il gol? Giocata preparata! Potevamo fare il terzo»

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha aperto le marcature all’8? di Milan-Inter. L’attaccante bosniaco, su Inter TV, spiega come è arrivato il corner del vantaggio. SBLOCCATA! – Così Edinsullo 0-1 di Milan-Inter: «L’avevamo preparato in allenamento. Prima avevo Fikayo Tomori che mi marcava, poi Davide Calabria: è andata bene. Penso che i ragazzi abbiano fatto benissimo. Non fai tutti i giorni una semifinale di Champions League, eravamo carichi e si è visto nei primi undici minuti. Sicuramente spingevamo ancora di più dopo il secondo, magarifarne un altro ma va bene così. Dobbiamo stare sul pezzo ancora, non è finita perché ci mancano novanta minuti importanti. Sappiamo che abbiamo fatto bene una gara e ci manca la seconda». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Partenza tutta in salita per il Milan, con i nerazzurri subito inprima condopo appena otto minuti di gioco, poi con Mkhitaryan appena tre minuti dopo. Un uno due da cui i rossoneri ...... poi dall'altra parte ci pensa ancora Maignan a chiudere la strada ada pochi passi. Il Milan ... Nell'ultima parte di sfida i rossoneri spingono alla ricerca del possibiledella speranza, ...Milan 6.5 Maignan Evita il tracollo. 4.5 Calabria Gioca roso dal tarlo deldi, dovuto alla sua lasca marcatura. Dal 37' st Kalulu. 4.5 Kjaer Controlla Lautaro in ritardo e da lontano. Sul rigore poi negato fa comunque una figuraccia. Dal 14' st Thiaw 5.5: molto ...

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la vittoria per 0-2 contro il Milan in Champions League: "Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato 3 gi ...L'ex romanista, autore dell'1-0, ha premiato la scelta di Inzaghi, che in Champions lo ha preferito ancora una volta a Lukaku: "Io do tanto, non solo i gol, anche se so che quando non la metto dentro, ...