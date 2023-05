Dynamite 10 05 2023 Ciò che non ti aspetti

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Tanta carne al fuoco per la puntata dato che offre diversi incontri davvero interessanti e soprattutto il tanto atteso Steel Cage Match fra Jon Moxley e Kenny Omega che promette grande spettacolo. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Double Jeopardy Match: Claudio Castagnoli vs Rey Fenix (4 / 5) Primo match di serata che vede Claudio Castagnoli in grande spolvero per gran parte del match, c’è da dire che comunque Rey Fenix una volta superate le difficoltà iniziali riesce a dare del filo da torcere al suo avversario. Match che coinvolge un po’ tutti che sia dentro o fuori dal ring, rendendolo ancora più divertente. Alla fine è Claudio Castagnoli ad aggiudicarsi il match con la sua Neutralizer. Non solo la soddisfazione della ...