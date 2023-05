(Di giovedì 11 maggio 2023) Il gip del tribunale di Foggia haildi, l’uomo che ha confessato di aver ucciso a(Foggia) la figlia 16enne Jessica e il suo vicino di casa, il 51enne Massimo De Santis, che riteneva essere l'amante di sua moglie. La donna, 39 anni, è rimasta ferita e domani sarà ascoltata dagli inquirenti. Il giudice ha emesso nei confronti del 45enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'uomo è stato fermato dai carabinieri la mattina del 7 maggio, a distanza di qualche ora dalche lo stesso 45enne ha documentato realizzando un video, che ha poi inviato a un ...Taulant Malaj , il panettiere 45enne albanese, resta in carcere. Il gip di Foggia Roberta Di Maria ha infatti convalidato il fermo dell'uomo che si trova in cella con l'accusa didella figlia Jessica , 16 anni, e di Massimo De Santis , presunto amante della moglie, e del tentatodella moglie stessa, Tefta. Contro di lui, scrive la giudice, 'sussistono ...Il gip di Foggia Roberta di Maria ha convalidato il fermo di Taulant Malaj, l'uomo in carcere con l'accusa di- della figlia 16enne Jessica e del presunto amante della moglie Massimo ...

"Che cosa hai fatto", la mattanza choc raccontata da Taulant Malaj: "Jessica si è trovata nel momento sbagliato" FoggiaToday

Taulant Malaj cerca di tornare a quella notte tra sabato e domenica scorsi, ai minuti in cui dopo avere ucciso Massimo De Santis, il 51enne che riteneva fosse l'amante di sua moglie, ha ucciso ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Duplice omicidio Torremaggiore, convalidato il fermo di Taulant Malaj: “Voleva uccidere” ...