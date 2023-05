(Di giovedì 11 maggio 2023)è il quattordicesimo protagonista di Footsteps, la rubrica di Inter TV dove i giocatori della squadra di Inzaghi si raccontano. Il laterale olandese indica qual è il gol in queste due stagioni che preferisce. LA PREFERENZA – Con quella di ieri Denzelha raggiunto novanta presenze conin tutte le competizioni, con sette gol. L’olandese ne sceglie uno preferito: «Direi il primo contro la Roma, il mio primo gol con. Alessandro Bastoni mi ha fatto un bel cross, io sono andato di testa e ho segnato. È stato il mio primo gol del mio periodo qui, è stato molto importante per me e per la mia fiducia. Un bellissimo momento». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

Ecco laformazione UEFA di questa settimana: Onana;, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; De Bruyne, Mkhitaryan, Calhanoglu, Vinicius; Dzeko.In Spagna non viene considerato ilarbitro iberico: prima di lui ci sono Lahoz e Del Cierro Grande ma il designatore Rosetti ha ... Denzelal 22' salta su Brahim Diaz in maniera ...E poi c'è lui Leonardo Spinazzola, che non sta vivendo ilmomento della sua carriera. Nella ... conche ha stravinto il duello della fascia. " È un errore che difficilmente in passato ...

Dumfries: «Miglior gol con l’Inter Ecco quale ho scelto!» Inter-News.it

Denzel Dumfries è tra i migliori in campo di Milan-Inter (0-2), semifinale di andata di Champions League (qui la nostra analisi tattica). Una prova quasi sorprendente dell’olandese, che contribuisce c ...Notizie buone anche per Robin Gosens che ha svolto parte dell’allenamento odierno con il resto del gruppo. In difesa spazio a Darmian, Acerbi e Bastoni con le vie laterali occupate da Dumfries e da un ...