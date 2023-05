Dramma del male di vivere | uomo si toglie la vita

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia deldiad Avellino. Undi 72 anni si è tolto lanella sua abitazione di Contrada Bagnoli. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno ascoltato i vicini di casa. L’avrebbe deciso di farla finita in seguito ad un momento di sconforto. Secondo una prima ricostruzione, il 72enne si è tolto lacon un’arma da fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... così come dal 2021 abbiamo intrapreso l'iniziativa "Piccole Vittime Invisibili" contro il... la Certificazione Unica oppure il Modello Redditi, nella sezione per la sceltacinque per mille, ...sfiorato domenica, a margine della corsa 'Treviso in rosa'. Una 40enne moldava ha perso il ... poi ha rischiato di investire mamma, bimba e un'amica di famiglia, sotto gli occhipapà della ...Invece continuo a crucciarmi delle stesse minuzie, come essere ingrassata a causamio cervello ... cooperativa di rider che combatte lo sfruttamento Ildi Riccardo Faggin, l'esperto: "È una ...

Filippa Lagerback e Bossari, "il dramma del tumore": ciò che non aveva mai rivelato Liberoquotidiano.it

Nel primo centenario della Repubblica il presidente uscente Erdogan cerca la terza riconferma, ma la crisi economica rende tutto incerto. Dai partiti toni aspri contro i rifugiati ...Aggiornamenti importanti sulle condizioni di salute di Dani Alves dopo l'arresto dell'ex Pumas dopo l'accusa di violenza sessuale.