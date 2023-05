Dovete solo applaudire in piedi

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) Curva Sud Vicenza: "Difendere la propria terra non è reato. Friulani liberi". Secondo quanto si possa intuire, si tratterebbe di una sorta di "solidarietà" agli ultras dell'Udinese. Resisi protagonisti di un'aggressione ai tifosi del Napoli, sul terreno di gioco dello stadio di Udine, nell'immediato post gara di Udinese-Napoli. Che ha sancito la conquista dello Scudetto da parte degli Azzurri. A parte l'apologia di reato, ci sono immagini documentali di violenza. L'invasione non è stata militare. Ma festosa e pacifica. La verità è che nel Nord dell'Italia, ci sono persone a cui non piacciono i successi meridionali. Da sempre. E preferirebbero perpetuare lo status di una colonia. Sottomessa. La Questione Meridionale esiste. Anche nel Calcio. Dove vincono quasiMilano e Torino. Il Sud dell'Italia, finora, è stato emarginato. Ma, come avviene in tutto il mondo, le ...