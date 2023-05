“Dovete sapere questa cosa su Cecchi Paone” Isola dei Famosi 2023 | scoppia il caso sul naufrago

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) Pesante attacco ad Alessandroal di fuori dell’dei. Il concorrente non è sicuramente amato da tutti, infatti sia in Honduras che in Italia ci sono persone che non gradiscono i suoi atteggiamenti. A parlare è stata un’ex protagonista proprio del reality show, che ha avuto da ridire su di lui. Ma anche altri naufraghi sono stati messi nel mirino dalla stessa persona in questione, che non ha avuto peli sulla lingua. Infatti, oltre a criticare Alessandro, con l’utilizzo di parole durissime sull’attuale concorrente dell’dei, lei si è soffermata su un giudizio complessivo sul reality: “Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata ...