Dopo la Staffetta | ecco il cappello del pacifista | la mia pace è più bella della tua!

(Di giovedì 11 maggio 2023) In un mondo in guerra, dove però sono tutti pacifisti, il pacifismo rischia di avere troppi significanti e nessun significato. La lista è molto lunga, ma è possibile dividerli in: pacifisti armati, pacifisti organizzati e pacifisti disarmati, anche un po’ disorganizzati. Proprio questi ultimi sono scesi in piazza lo scorso 7 maggio per una “dell’umanità”, riuscendo con un semplice e ingorgatissimo giro di Whatsapp, a unire anime diverse nell’unico intento di sensibilizzare un dialogo verso lae chiedere lo stop all’invio delle armi. Comprensibilmente la manifestazione non ha raccolto i consensi dei pacifisti armati, meno comprensibilmente la manifestazione ha invece raccolto le critiche dei pacifisti organizzati. La loro monopolizzazione del concetto di, leggendo la Repubblica di oggi, pare vada in contrasto con ...