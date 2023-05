Donna perde il controllo del passeggino che a causa del vento va a verso la strada trafficata | un senzatetto evita la tragedia VIDEO

(Di giovedì 11 maggio 2023) È una di quelle vicende che fanno credere ancora nell’umanità. Siamo ad Hesperia City, nella Contea di San Bernardino (California). Qui, come riportato da numerosi siti stranieri tra cui il Mirror, è accaduto qualcosa di incredibile. La storia. Circa dieci giorni fa, una(presumibilmente la prozia)ildele cade a terra, non riuscendo più ad alzarsi. Complice il forte, il carrozzino si è velocemente spostatounatrafficatissima. Laè stata fortunatamenteta grazie al tempestivo interdi Ron Nessman, unche ha assistito alla scena e, senza esitare, ha letteralmente corso per mettere in salvo il neonato. Nel filmato – ...

...gossip Marco Bellavia sarebbe stato sorpreso in atteggiamenti piuttosto intimi con un'altra, ... Ma quando una personala mia fiducia non ce n'è più per nessuno'. Chi è l'uomo misterioso ...Ma quando una personala mia fiducia non ce n'è più per nessuno', ha dichiarato Pamela in una recente intervista dopo che Bellavia ha ufficializzato la sua relazione con un'altra. La ...Una giovane, segnalata inizialmente come ferita nello scontro, è stata controllata sul posto dai sanitari e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ultime Notizieil controllo dell'auto e ...

Donna perde il controllo del passeggino che a causa del vento va a verso la strada trafficata: un senzatetto… Il Fatto Quotidiano

Scandiano (Reggio Emilia), 11 maggio 2023 – Si è introdotto nell’abitacolo di un autovettura riuscendo a rubare tre paia di occhiali da sole e una piccola somma di denaro, senza accorgersi che gli era ...Dopo la scelta a Uomini e Donne, Luca Daffrè ha incontrato le corteggiatrici: come hanno reagito Camilla e Alice