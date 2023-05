Donald Trump show al town hall della CNN

è pronto a impugnare la condanna del tribunale civile di New York per aggressione sessuale e diffamazione, ma tra i repubblicani crescono i timori che il verdetto possa complicare il suo ...L'ex presidente alla Cnn: "Concederei la grazia ai manifestanti di Capitol Hill". Come si risolve la crisi energetica "Trivella, baby, trivella"show. L'ex presidente americano arriva nella tana del lupo, la Cnn, e a un evento di un'ora e mezza di fronte ad una platea di 400 elettori repubblicani delinea l'America che verrà, nel ...Non manca poi un riferimento a, il convitato di pietra del CPAC Ungheria: " Sefosse presidente non ci sarebbe stata guerra in Ucraina ", affermazione seguita da un lungo applauso ...

Donald Trump show. L'ex presidente americano arriva nella tana del lupo, la Cnn, e a un evento di un'ora e mezza di fronte ad una platea di 400 elettori repubblicani delinea l'America ...A condurre le domande Kaitlan Collins, considerata non all'altezza del compito, con un Trump tracimante.