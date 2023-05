Donald Trump attacca l’Ue | “Deva dare più soldi all’Ucraina”

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’ex presidente americanoarriva nella tana del lupo – riporta Ansa -, la Cnn, e a un evento di un’ora e mezza di fronte ad una platea di 400 elettori repubblicani delinea l’America che verrà, nel caso in cui tornasse alla Casa Bianca, dalla politica estera a quella interna. “Ho fatto un lavoro straordinario, per questo devo essere rieletto”, esordisce il tycoon accolto da una standing ovation di suoi supporter. In gran forma e molto più frizzante – e a tratti offensivo con la giornalista che modera il dibattito – rispetto al comizio tenuto nella residenza di Mar-a-Lago subito dopo la storica incriminazione nel caso Stormy Daniels, l’ex presidentene ha per tutti. A partire dall’Europa. “deve mettere piùper la guerra in Ucraina”, ...

... la violenza, la caccia al deputato, i morti, il colpo di Stato sono ciò chedefinisce, battezza e illustra, da golpista orgoglioso, come 'una bellissima giornata'. Potrei uccidere nella ...Lo ha dichiarato la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, dopo che l'ex presidenteha difeso una strategia "sul filo del rasoio" sul tema. Democratici e Repubblicani al Congresso non sono ...L'ex presidente degli Stati Unitiarriva alla Cnn, e a un evento di un'ora e mezza di fronte ad una platea di 400 elettori repubblicani delinea l'America che verr , nel caso in cui tornasse alla Casa Bianca, dalla ...

L'emittente non è più la grande "nemica" del tycoon offrendo un nuovo lato, molto più morbido, accomodante e, per questo, molto criticato sui social ...Donald Trump definisce e battezza quel 6 gennaio una "bellissima giornata" fatta di assedio e assalto a mano violenta, se non armata, al Campidoglio, ai parlamentari, alle elezioni, alla democrazia. T ...