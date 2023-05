Domeniche Bestiali – Un “tifoso” si denuda in protesta con l’arbitro in match giovanile

(Di giovedì 11 maggio 2023) La chiusura dei campionati delleè un periodo molto importante: si decide chi è promosso e bocciato, inferno o paradiso, promozione o retrocessione, stop al calcio per il bomber 50enne e di 120chili o “è l’ultimo anno lo giuro” per lo stopper che deve aggiungere ancora 3 legamenti alla sua collezione. E perciò si alza anche il livello delle sfide: da quelle prettamente mentali a quelle estreme, da quelle che toccano il limite della decenza a quelle che lo oltrepassano ampiamente. IL CUBO DI RUBIK Sfidare gli arbitri e gli assistenti è una costante nelle, ma oltre agli insulti d’ordinanza ci sono anche metodi più sottili. Il Serse Cosmi di Crozza lanciava palloni dicendo “Famme n’ po’ n’crosse” spaccando la gamba a chi lo sbagliava, i tifosi del Levico Terme (Serie D) invece ...

Le perle nei comunicati della giustizia sportiva regionale, quelle dei calciatori in campo e dei giornalisti in tribuna stampa - Primi caldi (mica tanto) e le, tra playoff e ...Estemporaneità . Sì, nellece n'è parecchia ed è uno dei motivi per cui ci piacciono tanto. Il punto però è sempre quello: quando si esagera gli effetti non sempre sono simpatici e positivi. E dunque capita ...Essere diretti oppure affidarsi a tatticismi e piani sofisticati Una volta nelle, tempio della provinciale irragionevolezza domenicale , non ci sarebbero stati dubbi: meglio essere diretti, chiari, inequivocabili. Oggi invece il dubbio si pone e qualcuno affina ...

La chiusura dei campionati delle domeniche bestiali è un periodo molto importante: si decide chi è promosso e bocciato, inferno o paradiso, promozione o retrocessione, stop al calcio per il bomber 50e ...