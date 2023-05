Dolph Lundgren svela la sua battaglia contro il cancro | Mi avevano dato da vivere due o tre anni

(Di giovedì 11 maggio 2023) L'interprete di Ivan Dragoha parlato della diagnosi ricevuta nel 2012 dopo che ilal rene si era diffuso in altre parti del corpo; ma laera iniziata nel 2015. Stanno facendo il giro del web le dichiarazioni di, celebre per il ruolo di Ivan Drago nel franchise Rocky, che ha ammesso di aver combattuto in segreto per ottoil. La prima diagnosi risale al 2015, ma la condizione medica si è aggravata nel corso del tempo portando alla scoperta di altri tumori. "Nell'autunno del 2021 abbiamo capito che fosse molto peggio di quanto sembrasse. Il dottore iniziò a nominarmi tutti questi tumori sparsi nello stomaco, nella colonna vertebrale e così via, erano al di fuori di quello ...

L'attore svedese, il mitico Ivan Drago avversario di Rocky, ha raccontato la sua lotta contro il cancro negli ultimi otto anni, con la rimozione per la prima volta di un tumore al rene nel 2015 e la ...è un famoso attore, produttore e artista marziale svedese nato a Stoccolma nel 1957. Un vero e proprio simbolo del cinema action ...A luglio dello scorso anno si era diffusa la notizia di uno spinoff incentrato su Viktor Drago , pugile russo interpretato in Creed II da Florian Munteanu ., interprete dell'iconico Ivan Drago , aveva inizialmente reagito in maniera molto critica all'annuncio, scagliandosi sui social contro la produzione, salvo poi ritirare il tutto. Da ...

Così ho fatto una risonanza magnetica e hanno scoperto che c'erano altri tumori nella zona". I medici scoprirono altri sei tumori e Dolph Lundgren iniziò una terapia sistemica. Creed III, la ...