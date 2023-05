Dolore cronico | a congresso Guida studio su farmaci davvero efficaci

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - “Nell'ambito di questoho il piacere di presentare i risultati di una consensus internazionale, da noi organizzata e condotta, per definire le caratteristiche grazie alle quali un nuovo prodotto di terapia intrarticolare possa essere definito veramente innovativo". Lo dichiara Alberto Migliore, docente di Reumatologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi Tor Vergata e La Sapienza di Roma e direttore esecutivo di Si-, la Società italiana per la gestione unificata e interdisciplinare delmuscolo-scheletrico e dell'algodistrofia. "Ci siamo trovati di fronte al fatto che vengono prodotti tanti nuovi, ma quello che servesono prodotti che superino quelli attuali, la loroa, il ...

All'interno delle sessioni vengono trattati molti dei temi del- prosegue - in particolare quelli che riguardano la fibromialgia, patologia emergente che colpisce un numero sempre ...Ilmuscolo - scheletrico è una patologia cronica che colpisce una larga fascia della popolazione italiana, soprattutto tra anziani, donne e persone a basso reddito."delle articolazioni, dei muscoli, della colonna vertebrale, dei tendini: in una qualsiasi forma 1 persona su 3 soffre di un", spiega ad askanews Giovanni Iolascon, ...L'instabilità articolare, la ridotta mobilità articolare, ile un rischio maggiore di subire un infortunio simile in futuro sono solo alcune delle possibili conseguenze. Inoltre, se il ...

Medicina, dolore cronico: 350 esperti a confronto a Torino al congresso Guida Adnkronos

Sono oltre 350 gli esperti nazionali e internazionali riuniti a Torino per il quarto congresso nazionale della Società italiana per la gestione ...