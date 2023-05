Diverbio con Mourinho | Tribunale Federale Nazionale dichiara improcedibile deferimento Serra

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il, presieduto da Roberto Proietti, hato “ilnei confronti dell’arbitro Marco”. Il direttore di gara era stato deferito dalla Procuraper aver tenuto un comportamento ‘inopportuno, ingiurioso e offensivo’ lo scorso 28 febbraio in occasione della partita valida per la 24ª giornata di Serie A tra Cremonese e Roma, quando nella veste di quarto ufficiale si era reso protagonista a bordo campo di uncon il tecnico giallorosso José. IL DISPOSITIVO UFFICIALE SportFace.

... invece, il 25enne aveva frantumato la porta anteriore di un autobus di linea colpendola ripetutamentedei calci alla fermata di San Martino Buon Albergo, a seguito di unl'autista ...Ad accusarlo era stata una vigilessa di 55 anni, sua collega di lavoro,la quale l'uomo, un 60enne, avrebbe avuto un accesonato da un diversa valutazione in merito ad un incidente ...Durante unun'altra dipendente era volate offese tra i due. Ad un certo punto l'uomo si era calato i pantaloni mostrando il deretano. Da qui la denuncia l'imputazione e il processo. ...

Lite con Mourinho, improcedibile il deferimento nei confronti dell ... FIGC

Un 60enne dipendente comunale di un comune della Valconca è stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'accusa di molestie verso una collega di 55 anni. Il fatto aveva avuto eco mediati ...Indagato a piede libero per lesioni gravi un 25enne incensurato. La vittima, di 22 anni, non è in pericolo di vita. E' successo due sere fa a Torremaggiore ...