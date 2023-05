Dito medio | la Ramazzotti travolta | Che pochezza | tu ne sei l' esempio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Poco più di un mese di vita e il piccolo Cesare, figlio di Aurorae Goffredo Cerza, ha già le idee chiare. Nella foto postata su Instagram dalla mamma, il piccolo è seduto nel suo ovetto e mostra unche è un messaggio chiaro e forte a tutti gli haters che in questi mesi si sono scatenati sulla gravidanza della figlia di Michelle Hunziker. “Buona giornata a tutti da Cesare”, scrive Aurora. Che sia una risposta alle recenti critiche mosse da altre mamme indignate per le altre sue foto in cui scriveva “Ora d'aria per mami” (in realtà in compagnia del figlioletto) o che abbia solo voluto condividere uno scatto ironico, il risultato non cambia: i commenti sono arrivati puntuali. Alcuni ci sono andati giù pesante, perché, si sa, le polemiche non sono mai abbastanza. “Non sono né il ceto sociale, ne un cognome ...