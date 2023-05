Disponibile in Campania Inclisiran | la prima terapia contro il colesterolo LDL con due iniezioni l’anno

Ritornaper i diabetici inil sistema di misurazione della glicemia con sistema e sensori 'FGM ABBOTT' per 4 tipologie di pazienti. Si tratta di un sistema di automonitoraggio del ...Il programma completo dei laboratori e delle attività èsul sito web www.slowfood.it/. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si comincia venerdì 12 alle ore 10.30 con la ......prima del decreto legge del governo Letta per 'garantire la sicurezza agroalimentare in'. ...occorre anche candidarsi là dove possibile e comunque andare a votare scegliendo chi èa ...

Disponibile in Campania Inclisiran, il primo farmaco che riduce il colesterolo con due iniezioni l'anno NapoliToday

La Campania dispone a oggi di 1.520 posti per gli universitari fuori sede, dato tra i più bassi in Italia, ma attende da un anno l'approvazione dei progetti per poter accogliere altri 870 studenti. (A ...Da oggi è prescrivibile nella Regione Campania Inclisiran, la prima terapia a base di piccolo RNA interferente (siRNA) per la riduzione del colesterolo LDL, e rappresenta un nuovo approccio alla gesti ...