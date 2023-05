Dischi a lamelle | la soluzione ideale per smerigliare e lucidare

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quando si ha necessità dimateriali metallici come ad esempio l’acciaio inossidabile, iabrasivi lamellari sono la scelta. Grazie alla loro natura abrasiva, isono particolarmente adatti per questo tipo di lavoro. Questi accessori sono appositamente progettati per essere montati sulle smerigliatrici angolari, ma è importante scegliere il giusto tipo di disco in base al materiale da. LeLedeiabrasivi sono costituite da un sottile foglio di carta su cui viene applicato del materiale abrasivo, che è stato precedentemente ridotto in polvere e può variare in granulometria. Questapermette ai ...