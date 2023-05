Diritti Lgbt | l’Italia fanalino di coda in Europa | 34esimo posto

(Di giovedì 11 maggio 2023)arretra. A stabilirlo è il nuovo rapporto Ilga Europe. Una fotografia drammatica del bel Paese che non tende a fare passi avanti sull’uguaglianza delle persone. Dal 33esimoinpassa al 34eseimo a pari merito con la Georgia e sotto Paesi come Grecia, Svizzera, Croazia, Bosnia, Albania, Slovenia e Macedonia che al contrario stanno facendo piccoli passi avanti. Il rapporto, considerato un’indicatore chiave dall’Unione Europea, monitora le leggi che garantiscono sull’uguaglianza in ambiti quali lavoro, scuola e salute, la famiglia, i crimini d’odio, l’autodeterminazione di genere, l’integrità dei corpi, gli spazi per la società civile, il diritto d’asilo. Non c’è da stupirsi di questo risultato negativo, già preannunciato da passi indietro quali la ...

Ilga Europe, la principale organizzazione lgbtq europea, ha pubblicato la classifica 2023 dei diritti lgbtq in Europa, che misura la situazione giuridica e politica delle persone lgbtq in 49 Paesi