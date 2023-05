Diffidati Roma-Leverkusen | ci sono giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno?

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lasfida il Bayerin piena emergenza, ma per Josè Mourinho c’è un pensiero in meno in occasione della semifinale di andata di Europa League: i. Come spiega il regolamento del torneo, infatti, alla fine dei quarti di finale delle coppe europee l’Uefa provvede ad azzerare le sanzioni accumulate nei turni precedenti (stessa cosa dopo i playoff di qualificazione). Di conseguenza, nessun giocatore die Bayerè aindel. E per lo stesso motivo nessun giocatore di una delle due squadre potrà essere costretto a saltare la finale per una somma di gialli in diverse gare. SportFace.