Dietro le quinte del rinnovo di Leao | il ruolo di Furlani

Nell'ombra si lavora bene. Forse anche meglio. Studi, rifletti, rimugini e alla fine sciogli i nodi. L'ultimo era parecchio ingarbugliato. Pendeva sopra la testa del Milan da parecchio tempo e ...'Tour Ariston': visita guidatalee nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d'Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston ( più info ) 16.00 . Per gli incontri dell'...Opera corale ed estremamente elegante, 'Love In Exile' brulica di passione e malinconia, la voce di Arooj Aftab indugia, resta spesso in attesale splendidesonore ricche di ...

La principessa Eugenie condivide le immagini del dietro le quinte del suo weekend di incoronazione Vanity Fair Italia

L'amministratore delegato rossonero è stato bravo a intervenire soprattutto sulla questione legata alla multa, che sarà pagata interamente dal Lilla ...Enrico Oldoini si è spento all’età di 77 anni: aveva lavorato con i più grandi e diretto Christian De Sica che l’ha ricordato con dolore ...