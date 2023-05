Diablo IV | prevendite in sconto da Mediaworld

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 11 maggio 2023) Leper le versioni console dell’attesissimoIV sono insul sito di. Scopriamo i dettagli in questa news L’ultimo attesissimo capitolo della celebre serie hack’n’slash di Blizzard Entertainment è ormai in dirittura d’arrivo il prossimo 6 giugno, e, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, promette di impegnarvi per un buon quantitativo di ore. Se non avete ancora prenotato il gioco, sarete sicuramente felici di sapere che dasono disponibili ledelle versioni console diIV con un lievesul prezzo di listino.sulledelle versioni console diIV Negli scorsi mesi, in uno speciale articolo dedicato, vi ...