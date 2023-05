Di poco | ma prevale il no al presidenzialismo Il sondaggio di Affari gela Meloni e il governo

la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Giornata ... Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%);sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,25%). Tra ...dopo, ad oltranza e al secondo match point ha chiuso i battenti: 6 - 3 in 1h02 . Gli altri incontri in apertura della sessione diurna, cade Pliskova Negli altri risultati della prima parte di ...Perdere ancora complicherebbe nonil cammino di entrambe per i rispettivi obiettivi, per ...75, in generale si preannuncia una gara molto attenta, tanto che l'Under 2,50, a 1,60,sull'Over,...

Negli Usa i prezzi calano, i lavoratori pure. Piazza Affari come l ... il Bollettino

Prevale il segno meno davanti agli indici delle principali borse europee, con i future Usa in rosso alla vigilia dell'inflazione tedesca e americana. In arrivo dagli Usa le previsioni dell'Eia sull'en ...