Devi rinnovare la tua firma digitale | quello che ancora non sapevi di dover fare

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il rinnovo dellaè un procedimento semplice all’apparenza. In realtà per evitare errori bisogna seguire un iter ben preciso. Laè prassi obbligatoria per poter accedere e utilizzare la propria Carta Nazionale dei Servizi. Ma in cosa consiste esattamente? Prima di procedere con la procedura di rinnovo, ecco un po’ di contesto. La carta citata in precedenza, nota tramite la sigla CNS, è un documento che per definizione contiene al suo interno informazioni di natura fiscale e sanitaria. Permette inoltre di poter accedere ai vari servizi pubblici in maniera rapida e semplice. Per alcune istituzioni è obbligatoria, per altreno. Perla propriabisogna effettuare una procedura precisa – ...