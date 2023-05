Derby Champions | Bonolis | ' Inter poteva chiudere discorso con Milan'

Sono le parole del conduttore tv e tifoso dell'Inter Paolo Bonolis all'Adnkronos, commentando la gara tra Milan e Inter di ieri, semifinale diLeague vinta 0 - 2 dai nerazzurri. "Bisogna ...Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha così parlato in vista dell'euroderby di ritorno contro l'Inter. I dettagli Intervistato dai microfoni della Uefa, Fikayo Tomori ha parlato in vista del match di ...Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Ismael Bennacer , il centrocampista del Milan che è uscito infortunato ieri sera neldiLeague: gli esami cui è stato sottoposto questa mattina il giocatore algerino hanno evidenziato una lesione post - traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ...

Inzaghi perfetto nel derby di Champions, non ha sbagliato nulla. Ma al ritorno ci sarà Leao Corriere della Sera

Milan: Inter Milan scored two early goals to secure an impressive 2-0 win over AC Milan in the Champions League semi-final first leg on Wednesday and stay on course to become the first Italian team to ...L’Inter ha capitalizzato uno dei 3 corner battuti, in Champions League non aveva mai segnato in questa modalità, mentre in campionato aveva colpito 6 volte. Le due squadre si sono equivalse nei ...