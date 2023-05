Dentisti | via libera agli interventi di medicina estetica su alcune parti del viso | la novità del Ddl Semplificazioni

, sì a medicina estetica solo in alcune specifiche parti del viso Il governo vuole quindi consentire agli odontoiatri di effettuare anche le attività di medicina estetica non invasiva o ...Prende illa diciassettesima edizione dell' Oral Cancer Day, l'appuntamento annuale con la prevenzione del cancro orale promosso da Andi (Associazione NazionaleItaliani). La campagna di ...... ma residente in provincia di , il ragazzo era tetraplegico e da tempo era in carico al servizio dentistico pubblico diGiustiniani. Il tredicenne era dunque conosciuto dall'equipe di, e ...

Dentisti, via libera agli interventi di medicina estetica su alcune parti del viso: la novità del Ddl Semplifi ilmessaggero.it

Anche i dentisti potranno eseguire attività di medicina estetica in specifiche parti del viso. La novità compare nel "Ddl Semplificazioni", il disegno di legge di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...