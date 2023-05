De Palo | “Natalità strettamente legata a economia | senza cambiamenti tutto crollerà”

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – “Laè un tema che riguarda la salute economica e sociale del Paese. Non c’entrano i valori o gli schieramenti politici, ma cosa accade nel presente e cosa accadrà nel futuro a tutti noi, nessuno escluso. Un dato su tutti: siamo al record negativo di 339mila nascite contro 700mila morti. Se non cambia qualcosa, tra qualche anno,”. Lo ha detto il presidente della Fondazione per laGigi Deaprendo i lavori della terza edizione degli Stati Generali delladal titolo ‘Sos-Tenere#quota500mila’, in corso all’Auditorium della Conciliazione di Roma. “Quello che fa più male della situazione demografica italiana è che il desiderio di un popolo non trova soluzioni concrete nelle politiche dei governi. E uso il plurale perché sono circa ...

Se non cambia qualcosa, tra qualche anno, crollerà tutto": così, in apertura, il presidente della Fondazione per laGigi De. Una emergenza che avrà ripercussioni anche sulla crescita . ...Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della fondazione per la Natalita' e del Forum delle Associazioni Familiari, Gianluigi De, ricordando ...Lo ha detto il presidente della Fondazione per laGigi Deaprendo i lavori della terza edizione degli Stati Generali delladal titolo 'Sos - Tenere#quota500mila', in corso all'...