De Marchi | ' Ci abbiamo provato | nessun rimpianto'

Le parole di Alessandro Dea Napoli dopo la lunga fuga con Clarke ripresa dal gruppo. 'Mancava poco,dato tutto, una scommessa andata male'... ha visto intervenire i rappresentanti degli storicidella Terra dei Motori per confrontarsi ... " Qui nella Motor Valley - ha dichiarato Andrea Pontremoli, CEO Dallara Automobili -tutte ...... la Motor Valley Top Table , ha visto intervenire i rappresentanti degli storicidella Terra ... "Qui nella Motor Valley - ha dichiarato Andrea Pontremoli , CEO Dallara Automobili -tutte ...

Giro d'Italia 2023, Alessandro De Marchi: "Ho provato ad azzardare, a correre per vincere. Clarke era più veloce" OA Sport

«Vogliamo creare un percorso e lavorare per il decoro, la pulizia, per i giovani, per il centro storico, per il turismo, il commercio. Abbiamo tante proposte concrete» ...Oggi il convegno inaugurale con i big delle aziende motoristiche emiliane, poi l'apertura ufficiale della kermesse nel cortile d'onore dell'Accademia ...