De Laurentiis respinge gli assalti a Osimhen | si pensa al rinnovo

De, però, non ci sta a lasciare andare l'uomo che più d'ogni altro ha messo la firma in calce allo scudetto e ai sogni di Champions e così ha cominciato a lanciare messaggi urbi et orbi: ...Ospite d'eccezione per la partita, Diego Simeone accolto dal presidente Aurelio De. A ... Ma ancora una volta Gollinibene. Gli azzurri faticano a fare gioco mentre i viola riescono ......Osimhen a caccia del titolo di capocannoniere ma il tiro è poco angolato e Terraccianoin ...in scena una cena all'interno dello stadio Maradona organizzata dal presidente Aurelio De:...

Giuntoli Juve, De Laurentiis si mette in mezzo Cosa succede Juventus News 24

I grandi club del Continente sono a caccia di centravanti e Victor è in cima a tutte le liste. Ma il patron pensa al rinnovo ...I Campioni d'Italia vogliono farsi un regalo in mezzo al campo e avrebbero sondato il centrocampista dell'Inter ...