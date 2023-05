Ddl Semplificazioni | ricetta elettronica a regime

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – “Abbiamo reso strutturale la, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici, ma potranno ricevere latramite mail o altri canali sul proprio cellulare”. Lo sottolinea il ministro della Salute Orazio Schillaci, annunciando le misure per la salute contenute nel Ddlapprovato dal Consiglio dei ministri.Il provvedimento – spiega il ministero in una nota – contiene anche un’altra importante novità che riguarda i pazienti cronici. Per loro ladematerializzata sarà valida per un anno e permetterà ...