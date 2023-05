Ddl Semplificazioni | da ricetta elettronica a farmaci | le misure

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alcune delle novità, in materia di salute, contenute nel decreto Dallaresa strutturale ad una norma per far fronte alle carenze di medicinali, dalla semplificazione della pubblicità deiall’ok ai dentisti per eseguire attività di medicina estetica in specifiche parti del viso. Queste alcune delle novità, in materia di salute, contenute nel cosiddetto ‘Ddl’, il disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ein materia farmaceutica e sanitaria, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. In materia di salute si interviene per rendere permanente – si legge nella nota del Cdm – la digitalizzazione delle ricette mediche, sia quando iprescritti sono a carico del Servizio sanitario ...